В Ливане зафиксирована новая вспышка COVID-19

Причиной мог послужить взрыв в Бейруте.

В Ливане снова вспыхнула эпидемия коронавируса. За последние сутки было зафиксировано 300 новых случаев заражения.

Об этом сообщает The Guardian. По информации издания, за последние 24 часа в стране также зарегистрировали семь смертей от осложнений заболевания COVID-19.

В общем в Ливане зарегистрирован 7 121 случай инфицирования и 87 летальных случаев, связанных с COVID-19. Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярасевич на брифинге ООН в Женеве заявил, что из-за взрывов в Ливане есть риск ускорения распространения коронавируса.

“Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мер для предотвращения распространения COVID-19, повысила риск увеличения скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели”, – пояснил он.

Напомним, что ранее ВОЗ призвала выделить 15 миллионов долларов помощи для медицинской сферы в Ливане. Ситуация с ней еще до катастрофы была напряженной: из-за глубокого финансового кризиса в стране наблюдался дефицит медикаментов и медицинских средств.

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