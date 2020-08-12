Если в Беларуси начнутся массовые забастовки, то цены на бензин в Украине могут резко вырасти.

Об этом в интервью сайту “Сегодня” рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, Беларусь является важным торговым партнером Украины. Ключевая статья украинского импорта из Беларуси – это нефтепродукты.

“На сегодняшний день Украина в основном покупает в Беларуси бензин. И покупает его только на одном предприятии – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Если начнутся забастовки и этот завод остановится, у нас будут проблемы. Пока будут налаживаться поставки из Литвы или других стран, могут быть перебои, и цена на бензин у нас вырастет. Я надеюсь, конечно, что у них будет все хорошо, но такой риск существует”, – пояснил Охрименко.

По мнению же экономического эксперта Алексея Куща, особенно серьезные проблемы могут возникнуть с дизельным топливом. В частности на это может повлиять период сбора урожая.

“Один из основных пунктов нашей внешней торговли с Беларусью – это, конечно, нефтепродукты. Фактически вся Украина ездит на белорусском дизеле. Я не думаю, что там произойдет что-то такое, что серьезно повлияет на поставки. Но если будет массовая дестабилизация работы экономики, остановятся белорусские нефтеперерабатывающие заводы, у нас может возникнуть дефицит дизеля на рынке. Особенно это неприятно сейчас, когда идет активный сбор урожая. Понятно, что найти дизтопливо у других поставщиков – не проблема в современном мире. Но придется, может быть, покупать дороже. Потому что белорусский дизель – один из самых дешевых, и здесь очень выгодная логистика”, – заявил Кущ.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.