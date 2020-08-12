Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о том, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на предстоящих выборах. Он будет кандидатом от “ЭкоПартии”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Береза также добавил, что “ЭкоПартия” собирается бороться за места в Киевсовете.

“Я устал задавать себе одни и те же вопросы: почему мой любимый город не выглядит, как Будапешт, Брюгге, Страсбург и тем более Вена? Почему в этих городах хорошие дороги, четко отлаженная инфраструктура, сохранены исторические памятники и потоки туристов? А у нас, вместо этого, только незаконная и хаотичная застройка, уничтожение зеленых зон, засорение и загазованность, плохие дороги и огромные пробки? Все просто: рыба гниет с головы”, – написал Береза.

Также он добавил, что в его политсиле состоят “профессионалы, способные разработать полноценную экологическую программу развития столицы, и решительные политики, способные воплотить ее в жизнь”.

Следует отметить, что на прошлых выборах мэра Киева в 2015 году, Береза также принимал участие, но проиграл во втором туре Виталию Кличко. Тогда за Кличко проголосовали 66,5% избирателей, а за Березу, который шел от “Партии решительных граждан”, – всего 33,51%.

Как ранее сообщал PolitUA, кандидатом в мэры Киева от партии “Голос” стал Сергей Притула. А от “Слуги народа” мэры Киева идет Ирина Верещук.