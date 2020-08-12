Зеленский подписал закон о поддержке украинского кино

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс о поддержке и повышении международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства” № 821-IX. Верховная Рада приняла этот документ 21 июля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По их информации, закон вносит изменения и дополнения в Налоговый кодекс Украины, освобождая от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики.

Подписанный Зеленским документ совершенствует условия предоставления услуг по производству кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, согласовывает их с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Теперь удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, а также развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности Украины, утверждается в сообщении Банковой.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине.