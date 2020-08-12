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В сеть попало видео расправы над протестующими в Беларуси

Их ставили на колени и избивали.

В Беларуси уже третьи сутки продолжаются массовые акции протеста. Их жестко разгоняют силовики, устраивая массовые задержания. Теперь же в сеть попало видео с кадрами того, как обращаются с задержанными протестующими.

В Октябрьском отделении милиции Минска задержанных ставят на колени прямо во дворе РУВД и избивают дубинками. Действия силовиков удалось заснять из дома напротив.

“Мы с товарищем стояли на балконе, с которого просматривается территория РУВД. В какой-то момент мы увидели, как милиционеры выводили людей, у которых руки были закреплены сзади, ставили на колени, били. Я помчался домой, позвонил в милицию, связался со штабом Бабарико”, – рассказал автор видеоролика.

Также накануне появилось еще одно видео из этого же РУВД, где задержанные лежали во дворе настоящими штабелями. Женщины, комментировавшие ситуацию за кадром, отмечали, что с людьми обращаются, как со скотом – они лежали лицом в асфальт, их периодически били.

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Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.

 

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