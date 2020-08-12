В Беларуси на участников протестов завели уже 17 уголовных дел

За три дня протестов в Беларуси Министерство внутренних дел уже завело 17 уголовных дел по фактам нападения на правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. По их информации, пострадали 14 сотрудников милиции.

В частности, в министерстве сообщают о нападении на силовиков в Бресте. Кроме того, в Жабинке неизвестный бросил коктейль Молотова в направлении служебной машины, в результате чего под автомобилем загорелась тротуарная плитка.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.