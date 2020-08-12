Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на чрезвычайное совещание по поводу обострения протестной ситуации в Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши. По их информации, собрание состоится в пятницу, 14 августа, в режиме видеоконференции.

Главная тема заседания – масштабные протесты в Беларуси, которые охватили всю страну сразу же после завершения президентских выборов 9 августа. Кроме этого стороны также планируют обсудить ситуации в Турции, Венесуэле и Ливане.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.