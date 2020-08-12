«Ленивые, конфликтные»: как воспринимают бежавших в Москву бойцов «Беркута»

В Москве жалуются на ленивых и конфликтных бойцов «Беркута», которые сбежали после Майдана из Украины в Россию. Российские спецслужбы не прочь их заменить.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «Майор и Генерал», связанный с одной из российских спецслужб.

«А вот на бывший «Беркут» (не на всех, но на многих) – в Москве жалуются. Ленивые, конфликтные, и т.д. Но это тема для отдельного разговора. Как-нибудь затронем…», – говорится в сообщении Telegram-канала

Кроме того, как следует из этого сообщения, в России очень заинтересованы в ослабление режима главы Беларуси Александра Лукашенко. В этом заинтересованы российские спецслужбы, в свете восприятия бывших бойцов украинского «Беркута» в Москве.

«В падении режима Лукашенко для нас есть один очень важный профит – в РБ прекрасные бойцы ОМОН и спецподразделений МВД и КГБ: отлично подготовленные, высокомотивированные, цельные личности, готовые защищать Родину до конца, пока руководители не дадут команду отступить», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Они будут очень нужны России», – уточняют в сообщении.

Напомним, что командира «Беркута» Сергея Кусюка неоднократно замечали на разгоне акции в центре Москвы. Бывший милиционер продолжает заниматься тем, что делал в Киеве.