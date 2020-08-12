Кремль демонстративно озаботился правами индейцев

Россия посоветовала США «прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию». Посол Украины в США Ельченко протроллил россиян.

Постоянное представительство России при ООН в ответ на призыв посольства США в Украине прекратить нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму, призвал Соединенные Штаты «прекратить нарушать права индейцев». Представительство России при ООН разместило свое заявление в Twitter.

«В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем ​​коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию», – говорится в сообщении представительство России при ООН.

Таким образом Россия отреагировала на сообщение посольства США о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.

В ответ на призыв посольства #США на #Украине в связи с Международным днём коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека #индейцев и покинуть их территорию ⤵️ https://t.co/0X4ep1xXFC — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) August 11, 2020

На сообщение российского представительства уже отреагировал в своем Twitter посол Украины в США Владимира Ельченко.

«Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще – а у вас негров вешают! Back in the USSR?», – написал Ельченко.

Верной дорогой идёте, товарищи. В своё время Хрущев ответил на критику США ещё проще-а у вас негров вешают! Back in the USSR? https://t.co/N8Bn1aIENo — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) August 12, 2020

Напомним, что в мае прошлого года Верховная Рада Украины приняла обращение к мировому сообществу с призывом осудить нарушения федеральными властями России прав и свобод коренных народов Российской Федерации.

Принятие данного обращение к мировому сообществу приветствовали лидеры общественного движение народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», которые борются за права самоопределения всех волжских народов, Рафис и Нафис Кашаповы, Сыресь Боляень (Александр Болькин). Как сказал в своем комментарии для «POLITua» председатель эрзянского национального общества в Украине «Эрзянь Вал» Сыресь Боляень, это является очень хорошей новость, так как в Российской Федерации права коренных народов ущемляются и проводится, по факту, принудительная русификация.

«Украина окончательно подтвердила, что из положения жертвы российской агрессии она поднялась до статуса не просто субъекта международной политики, но арбитра, представителя и защитника угнетаемых, уничтожаемых Российской Федерацией народов! Народов страны агрессора! Высшая степень проявления милосердия и политической мудрости! Слава Украине!», – подчеркнул Сыресь Боляень в своем комментарии.

Он так же отметил существование проблем, с которыми сталкиваются коренные народы России при попытках сохранить свой язык и культуру. Подчеркивается, что в системе школьного образования России практически нет места преподаванию на языках коренных народов России, а история и культура коренных народов занимают маргинальное положение.

Кроме того, ранее посол Ельченко заявил, что США могут предоставить Украине более $1 млрд помощи. На 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона.