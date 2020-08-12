Охота на Вовка не заладилась: он сам готов съесть НАБУ

Судья Вовк заявил, что он до сих пор находиться в Украине, не собирается скрыватся и готов прийти на допрос НАБУ в порядке, предусмотренном УПК.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК, написал сам судья на своей странице в Facebook.

«Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно)», – пишет судья.

«Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК», – уточнил Вовк.

Далее судья добавил, что «так и не дождался» от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.

По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали – допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ он расценивает как «вмешательство в деятельность судей», поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Напомним, что кроме Вовка, на допрос также должны прийти еще 6 судей ОАСК, в том числе его заместитель Аблов и два члена Высшей квалификационной комиссии судей.