Шпионы, доллары, отель: у КГБ БССР все еще 1970-й год

Государственные средства массовой информации Беларуси сообщили о задержании правоохранителями страны «координаторов» и «спонсора» протестов.

В Минске якобы задержали координаторов массовых протестов в связи с результатами президентских выборов, один из них руководил действиями соратников из отеля, сообщает государственное агентство Беларуси «БелТА».

Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь». Оттуда он вроде бы и координировал акции.

Агентство отмечает, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями.

Также БелТА сообщило, что в Минске в районе торгового центра «Дана Молл» был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в протестах.

«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», – отметили в МВД Беларуси.

Напомним, что МИД Беларуси считает «абсолютно неприемлемыми» заявления о санкциях и критику действий белорусских властей. Минск призывает партнеров к диалогу.

Глава Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.