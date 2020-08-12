У Лукашенко делают вид, что не боятся санкций Запада

МИД Беларуси считает «абсолютно неприемлемыми» заявления о санкциях и критику действий белорусских властей. Минск призывает партнеров к диалогу.

МИД Беларуси отреагировал на критику иностранных партнеров по поводу применения силы против мирных протестующих, которые не признают Александра Лукашенко победителем президентских выборов из-за непрозрачного избирательного процесса, говорится в заявление опубликовано беларусским внешнеполитическим ведомством.

Официальный Минск назвал «абсолютно неприемлемыми» заявления с критикой действий белорусских властей.

«Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию», – заявили в МИД Беларуси.

«Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной лжи», – подчеркивается в заявлении.

Также белорусские власти заявили о «внешнем вмешательстве».

«Еще до избирательной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства», – говорится в заявлении.

«Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям», – отмечается в заявлении.

В то же время официальный Минск заявляет о готовности к «конструктивному и объективному» диалогу с международными партнерами.

«Готовые к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами», – уточняют в заявлении.

«Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие основы нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», – уточняют в заявлении.

Официальный Минск готов к «конструктивному и объективному» диалогу с международными партнерами.

«Призываем всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу, учету всех позиций», – подытожили в заявлении.

Напомним, что из-за жестокости силовиков митинги по всей Беларуси быстро радикализировались.