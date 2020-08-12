В Германии назвали опасной российскую вакцину

В Германии раскритиковали регистрацию Россией новой вакцины от коронавируса. Немецкие врачи назвали это безответственным и опасным шагом.

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях», сообщает немецкое информагентсво «Deutsche Welle».

Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнгард жестко раскритиковал регистрации в России вакцины от коронавируса.

«Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы испытаний – это рискованный эксперимент на людях», – заявил Райнгард.

«Это безответственно, уже на этой стадии делать прививки целым группам населения», – считает он.

В свою очередь, руководитель немецкого Института имени Пауля Эрлиха – эта организация в Германии выдает разрешения на проведение клинических испытаний и регистрации вакцин, – Клаус Чихутек обратил внимание на низкий уровень прозрачности в разработке российской вакцины. Он подчеркнул, что ВОЗ предостерегает от поспешной регистрации вакцин.

По его словам, даже в условиях пандемии надо обязательно тщательно пройти все этапы испытания и проверки.

В министерстве здравоохранения Германии также прокомментировали ситуацию с регистрацией в РФ вакцины от коронавирус. В Европе для одобрения такой вакцины нужны достаточные свидетельства, «полученные во время клинических исследований, которые подтверждают ее эффективность и безопасность», заявила представительница ведомства. Она также обратила внимание на «особое значение» третьей – последней – клинической фазы.

Напомним, ранее нацлидер России Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирус. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний.

Это заявление Путина уже вызвало критику со стороны администрации Белого дома.