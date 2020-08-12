ЦИК допускает возможность выборов под огнем боевиков

ЦИК Украины полагает, что при определенных условиях местные выборы у линии соприкосновения на Донбассе могут состояться уже осенью 2020 года.

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 – Луганской областей все же могут состояться при определенных условиях, заявил глава ЦИК Олег Диденко, сообщает пресс-служба ЦИК.

«Ситуация с безопасностью может измениться, и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут пройти даже 25 октября 2020», – сообщил Диденко.

Комиссия отмечает, что ответственность за определение возможности проведения или непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

По словам главы ЦИК, Комиссия не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. При этом обязана обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан.

«Для этого должны быть соответствующие условия. Безопасность, прежде всего. Ведь не забывайте, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации», – заметил Диденко.

30 июля ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям – областным военно-гражданским администрациям – относительно выводов о возможности проведения в областях местных выборов 25 октября.

Центральная избирательная комиссия получила от Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций выводы относительно невозможности проведения местных выборов в 18 территориальных общинах у линии соприкосновения.

Отметим, что на заседании 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Напомним, ранее ЦИК Украины заявлял, что местные выборы осенью 2020 под угрозой срыва. С их организацией возникли серьезные проблемы.