Вакцина из РФ развеселила американских деятелей

В Белом доме раскритиковали российскую вакцину от коронавируса. Ранее Путин заявил, что сделал первую в мире вакцину от коронавируса и испытал на дочери.

Помощница президента США Келлиан Конвей заявила, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытаний. Конвей рассказала об этом в эфире «Fox News».

Помощница Трамп противопоставила США России. У первых, по ее мнению, более строгие требования к разработке вакцин.

«Эти стандарты определяются Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а в России, как я поняла из российской заявления, дела идут совсем не так…», – сказала Конвей.

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«Мы имеем шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они, судя по всему даже не дошли до этого», – уточнила она.

Как сообщает российское издание «ТАСС», нацлидер России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса и его дочь уже вакцинировалась.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», – заявил Путин.

Он добавил, что прививку от COVID-19 сделала одна из его дочерей, но при этом не уточнил, какая именно дочь из двух сделала прививку.

По словам Путина, после первого укола у его дочери опустилась температура тела с 38 до 37 с небольшим: «И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры высокие».

Он также заявил, что вакцинация в России должна происходить добровольно. По его словам, вакцина «прошла все необходимые проверки» и «работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый».

В Минздраве Российской Федерации сообщили, что российская вакцина от коронавируса позволяет сформировать длительный иммунитет, который продлится до двух лет.

«Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», – говорится в сообщении российского Минздрава.

Речь идет о препарате Гам-КОВИД-Вак (векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека), который зарегистрировали в Российской Федерации 11 августа.

Российский Минздрав сообщает, что вакцину испытали на нескольких видах животных (грызуны и приматы) и двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой).

Также указывается, что вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19.

Отмечается, что Путин не появляется с детьми на официальных мероприятиях и тому подобное. Российские масс-медиа пишут о двух вероятных дочерях президента России: детском эндокринологе Марии Воронцовой и главе фонда «Иннопрактика» Екатерине Тихоновой.

В декабре 2019 года Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России, а в 2020 году она возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета.

На одной из пресконференций у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Он несколько минут отвечал на вопрос, однако не сказал ни слова о собственной семье.

В начале июля российское Минобороны объявило, что в стране начинают клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова.

Напомним, что вторая волна пандемии коронавируса в Украине ожидается медиками в конце осени 2020 года. При этом она совпадет с эпидемией гриппа, которая уже традиционно начинается в октябре.