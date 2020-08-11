Сергей Притула идет в мэры Киева

Украинский ведущий и комик, волонтер и политик Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева на выборах в октябре 2020 года. Его кандидатура будет подана от партии “Голос”.

С таким заявлением он выступил 11 августа во время презентации политсилы.

“Вы знаете меня как успешного телеведущего. Вы знаете меня как военного волонтера, которому люди доверили десятки миллионов гривен для помощи украинской армии. Вы знаете меня как человека, которому не безразлично то, что происходит в Украине, как человека, у которого всегда была своя позиция. И я никогда не боялся озвучивать ее вслух. Сегодня я хотел бы, чтобы вы узнали меня с другой стороны – как человека, которому не безразлично то, что происходит в Киеве”, – сказал Притула.

Шоумен напомнил, что он живет в столице, создал здесь семью, воспитывает детей, работает и платит налоги. Притула заявил, что хочет видеть Киев лучшим, и перечислил целый ряд проблем в городе. Он также сказал, что единственная возможность изменить столицу к лучшему – это “взять личную ответственность”.

“Я очень рад, счастлив, имею честь быть сегодня здесь среди вас, людей, которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами. Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку, я баллотируюсь на должность городского головы Киева”, – подытожил Притула.

Как ранее сообщал POlitUA, от “Слуги народа” кандидатом в мэры Киева стала Ирина Верещук.