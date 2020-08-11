Богдан пообещал отомстить Зеленскому за Tesla

Богдан показал, как жгут его автомобиль Tesla, винит в случившемся власть команды Зеленского и готовит месть с «наказанием по закону».

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный поджигает его электрокар Tesla. Богдана сообщил об этом на своей станице в Facebook.

«Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль – Тесла S», – сообщил Богдан.

«Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно всех волнует вопрос кто это сделал и почему?», – уточнил он.

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль – Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні – не обіцяю). Geplaatst door Андрей Богдан op Dinsdag 11 augustus 2020

Далее Богдан целиком и полностью возлагает вину за случившиеся на находящуюся у власти команду Зеленского. При этом он указывает на прямую связь властей с криминалом.

«Поскольку это лишь очередной момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса Президента», – подчеркивает Богдан.

«Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие мои, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик», – подчеркнул он.

Богдан подчеркивает, что намерен продолжить свою деятельность по разоблачению преступлений команды Зеленского. Он будет добиваться для всех преступников из высоких властных кабинетов «справедливого наказания по закону».

«Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)», – подытожил в своем сообщении Богдан.

Ранее стало известно, что Богдану этой ночью в Киеве сожгли электромобиль Tesla, сообщила полиции Киева.

Фото с места пожара. Фото с места пожара. Фото с места пожара. Фото с места пожара. Пред 1 из 4 След

Полиция Киева начала уголовное производство по факту поджога автомобиля, но владельца авто не называет. Богдан сообщил УП, что сожгли его электрокар.

«Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля «Тесла» на улице Юности в Днепровском районе. На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева», – говорится в сообщении.

«Огнем повреждены три транспортных средства: «Тесла» и две припаркованные рядом машины «Мазда» и «Хонда», принадлежащие местным жителям», – уточнили в полиции.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

Правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.

Позже Андрей Богдан опубликовал видео, на котором видно, как поджигают белую машину.\

Напомним, что экс-глава Офиса президента Богдан постоянно вытаскивал из неприятностей своего давнего соратника Кузмина, вместе с которым по указанию Коломойского и Януковича сажал в тюрьму Тимошенко.

Кроме того, Богдана хотят привлечь к ответственности за издевательства над козлом в Киевском зоопарке. Богдан отнимал у козла еду и таскал его за уши.