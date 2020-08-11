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Германия вводит санкции против россиян за кибератаки

Хайко Маас.

Германия собирается наложить санкции из-за российской кибератаки на Бундестаг после летних каникул. Санкции поддерживают партнеры Германии по ЕС.

Германия рассчитывает наложить санкции на граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью «Интерфаксу» накануне визита в Россию.

«В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг Германии. Как и в случае с первым пакетом санкций, это предложение должно пройти предусмотренную ЕС процедуру», – заявил Маас.

«Это предложение широко поддерживают наши партнеры, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро двигаться», – отметил глава МИД Германии.

Речь идет о кибератака на Бундестаг, которые началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько членов парламента почти одновременно получили электронное письмо, адрес отправителя которого заканчивался на «@un.org».

Это выглядело как настоящее электронное письмо от ООН с темой: «Конфликт Украины с Россией оставляет экономику в руинах». Электронное письмо содержало ссылки якобы на сайт ООН.

На самом деле сайт содержал вредоносное программное обеспечение, которое незаметно устанавливалось на компьютере человека, переходившего по ссылке.

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Германия подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, которая считается связанной с российскими властями и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Его также разыскивают Соединенные Штаты за хакерские атаки, включая кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов 2016 года.

Напомним, что Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за «Северного потока-2». Речь идет о санационных мерах против ключевого немецкого порта.

Источник Интерфакс

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