Конфеты «Roshen» использовали для передачи гостайны

Офицер СБУ передавал секретную информацию в конфетах «Roshen». Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения за госизмену.

Сотрудник СБУ и бывшего военнослужащего разоблачили при передаче секретной информации в конфетах, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурор.

«По данным следствия, офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых «кураторов», собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», – говориться в сообщении.

«Информацию он передавал с помощью «курьера» – военного пенсионера», – уточняют в Офисе генпрокурора.

Фото опубликованные пресс-службой Офиса Генерального прокурора Украины. Фото опубликованные пресс-службой Офиса Генерального прокурора Украины. Фото опубликованные пресс-службой Офиса Генерального прокурора Украины. Фото опубликованные пресс-службой Офиса Генерального прокурора Украины. Фото опубликованные пресс-службой Офиса Генерального прокурора Украины. Пред 1 из 5 След

Далее раскрываются детали задержание офицера СБУ изменившего своей присяге.

«Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», – отмечают в сообщении.

Судя по фотографиям ОГП, информацию передавали в сладостях кондитерской корпорации «Roshen».

Офицеру СБУ и «курьеру» сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

10 августа обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.