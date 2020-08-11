Тихановская рассказала о причинах отъезда из Беларуси

Тихановская объяснила свой отъезд из Беларуси после подачи жалобы в ЦИК По ее словам – это был вынужденный шаг, продиктованный непростым выбором.

Оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская объяснила, что сама приняла решение уехать из Беларуси к детям, хотя это было тяжелым решением, говорится в видеообращении Тихановской, озаглавленном словами «Я уехала к детям» и опубликованном на YouTube.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – заявила кандидат в президенты.

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Решения я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж) никоим образом на него просто не могли повлиять», – добавила она.

Тихоновская вполне понимает и отдает себе отчет, что ее решение уехать из Беларуси вызовет негативную реакцию в стане ее поддержки на выборах. При этом она призывает беларусов поберечь себя.

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», – подчеркнула Тихановская.

«Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит», – призвала она.

В заключении Тихановская подчеркнула, что предприняла этот шаг ради своих детей.

«Я… Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – подытожила Тихановская.

Ранее доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Кавалькова рассказала, что кандидатку вывезли из страны в Литву представители беларусских властей и что у нее не было выбора, передает беларусское агентство «Tut.By».

«У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, чтобы она была на воли и жива. Отъезд Светланы позволил освободить начальницу штаба Тихановской Марию Мороз, которая оказалась заложницей в этой ситуации, они уехали вместе», – заявила Кавалькова.

По ее словам, часть команды Тихановской до сих пор находится в заложниках.

Кавалькова отметила, что решение Тихановской уехать из страны ничего не меняет.

«Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитывали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%, в Новой Боровой – 90%, есть документальные подтверждения – копии протоколов», – заявила Кавалькова.

«Ее отъезд из страны не отменяет нашу победу и поражение правительства, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко на пост президента, люди не верят в его победу. Власть должна признать это и начать диалог, если диалога нет, то у людей единственный выбор – это протесты», – отметила она.

Кавалькова считает, что сейчас в эскалации протеста виновата исключительно власть, которая не оставила людям выбора. Ковалькова призвала власти остановиться и вступить в диалог.

Напомним, ранее стало известно ото том, что кандидат в президенты на выборах в Беларуси Тихановская выехала в Литву. Накануне ее предвыборный штаб сообщал о ее пропаже, но позже она вышла на связь.