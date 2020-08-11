Крупный банк нарушил антикризисные рекомендации НБУ
Крупный банк выплатит 4,3 миллиарда дивидендов вопреки рекомендации НБУ. Рекомендации национального регулятора касались обеспечения устойчивости банков.
Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов 4,27 миллиарда гривень или 90% прибыли. Банк сообщил об этом в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает «Интерфакс-Украина».
Соответствующий вопрос внесен в повестку общего дистанционного собрания акционеров, назначенного на 11 сентября.
Указывается, что из 4,75 млрд грн прибыли за 2019 год банк планирует направить 700 тыс. грн (0,01%) на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций и 474,1 млн грн (9,98%) – в резервный фонд.
Райффайзен банк Аваль по итогам работы в 2019 году получил 4,75 млрд грн прибыли, по сравнению с 5,09 млрд грн в 2018 году.
Национальный банк в апреле рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов акционерам минимум до октября 2020 года с целью усиления финансовой устойчивости банков и поддержания экономики в период коронавирусного кризиса.
По результатам стресс-теста, проведенного в 2019 году, Райффайзен банк Аваль не нуждался в дополнительном капитале.
Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов Райффайзен банк Аваль занимал 5 место (102,35 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
Напомним, что недавно Верховная Рада назначила нового главу НБУ – им стал Кирилл Шевченко. Ранее он возглавлял «Укргазбанк».
До этого украинские масс-медиа называли претендентов на главу НБУ, которых рассматривал Зеленский. Рассматриваются сразу две группы кандидатов на пост главы украинского регулятора.