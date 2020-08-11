Почти 400 боевиков добровольно сдались СБУ

Все они воспользовались программой “Тебя ждут дома”.
За все время войны на Донбассе 390 боевиков добровольно сдались Украине. Все они прошли через программу Службы безопасности Украины “Тебя ждут дома”, которая начала действовать еще в августе 2015 года.
Об этом сообщило РБК-Украина.
Благодаря этой программе российские террористы из ОРДЛО могут сдаться украинским властям и получить освобождение от уголовной ответственности. В СБУ особо акцентируют внимание на том, что программа “Тебя ждут дома” считается неким “предвестником” переходного правосудия.
Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила украинского военнослужащего, нарушившего присягу.