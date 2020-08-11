Вторая волна коронавируса в Украине: в МОЗ назвали дату

Она может совпасть с эпидемией гриппа.

Вторая волна пандемии коронавируса в Украине ожидается медиками в конце осени 2020 года. При этом она совпадет с эпидемией гриппа, которая уже традиционно начинается в октябре.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заверил, что в Украине подготовили больницы второй волны, которые рассчитаны примерно на десять тысяч пациентов.

“Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна – существенное увеличение больных – где-то в октябре или ноябре”, – заявил он.

По словам Степанова, все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. Кроме того, в Украине увеличили количество коек с централизованным кислородом на две с половиной тысячи.

Как ранее сообщал PоlitUA, в Украине сохраняется высокий уровень зараженности коронавирусом.