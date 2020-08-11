Белорусские и российские провластные СМИ заявили, что в массовых протестах в Минске и других городах Беларуси якобы замешаны США и Украина.

На сайте Белтелерадиокомпании появилось сообщение о том, что на митингах, которые длятся в Беларуси уже третий день, якобы отрабатывается “украинский сценарий” 2013-2014 годов.

“Одна из целей, которую наметили интернет-кураторы – захват административных зданий. Толпа была направлена к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. Кстати, этот прием был отработан больше пяти лет назад на западе Украины. Там протестующим удалось разоружить местные РУВД во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Где этот арсенал, до сих пор неизвестно”, – утверждают журналисты.

Кроме того, пропагандисты считают, что на митингах планировали использовать “импортный человеческий ресурс из соседней Украины”. По их словам, “революционные специалисты” пытались попасть в их страну. А из Национального аэропорта Беларуси якобы обратно в Украину был отправлен целый рейс.

В России же эту линию подхватили политики. Так, сенатор Олег Мельниченко заявил, что акции протеста в Минске и других белорусских городах “срежиссированы западными странами”, в том числе США, для раскачивания внутренней ситуации в Беларуси.

“Все эти беспорядки в Минске вызваны технологиями, которые применяют наши зарубежные коллеги для раскачивания внутриполитической ситуации в Беларуси. Без США, в том числе, здесь не обошлось, конечно”, – заявил он РИА Новости.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.