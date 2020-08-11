Коктейли Молотова, баррикады и брусчатка: как прошел второй день революции в Беларуси

В Беларуси закончился второй день протестов, на которые люди вышли сразу после завершения президентских выборов. Из-за жестокости силовиков митинги по всей стране быстро радикализировались.

Уже к вечеру второго дня протестов беларусы разбирали тротуары, строили баррикады и перекрывали дороги, швыряли в правоохранителей плитку и брусчатку, стреляли салютами и метали коктейли Молотова. Силовики в ответ избивали протестующих, устраивали массовые задержания, использовали травматическое оружие и светошумовые гранаты, водометы и дубинки (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

В госпиталь Минска с ожогами и осколочными ранениями уже попали десятки людей. Первым официально погибшим протестующим стал мужчина, в руке которого взорвалось самодельное устройство (по другой версии, СВУ в погибшего бросили со стороны милицейского спецназа).

В Беларуси объявили общенациональную забастовку: людей призвали не выходить на работу. Несколько крупных заводов в разных регионах страны уже поддержали эту идею и прекратили работать.

Протесты в Беларуси – фото

Протесты в Беларуси – видео

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.