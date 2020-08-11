Официальный курс опубликовал НБУ.
Во вторник, 11 августа, курс доллара в Украине упал на четыре копейки до уровня 27,60 гривни. А вот курс евро провалился сразу на 24 копейки – до 32,46 гривни.
Эти данные были опубликованы на официальном сайте НБУ. Но следует помнить, что Нацбанк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Курс валют в обменниках
Курс валют на черном рынке Украины
Как ранее сообщал PolitUA, изменения в курсовой политике Украины эксперты объяснили психологическими факторами.