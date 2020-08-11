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Террористы на Донбассе притихли: сводка ООС

На позициях, на линии фронта на Донбассе.

10 августа режим “тишины” был нарушен один раз

На протяжении 10 августа российские террористы на Донбассе сделали только один неприцельный выстрел в сторону Объединенных сил. Это произошло в районе Красногоровки.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там отметили, что вражеская провокация не несла угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали

“Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, – сказано в сообщении.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – отметили в ООС.

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Как ранее сообщал PolitUA, Леонид Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО он готов вести переговоры.

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