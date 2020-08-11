Террористы на Донбассе притихли: сводка ООС
10 августа режим “тишины” был нарушен один раз
На протяжении 10 августа российские террористы на Донбассе сделали только один неприцельный выстрел в сторону Объединенных сил. Это произошло в районе Красногоровки.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там отметили, что вражеская провокация не несла угрозы жизни украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали
“Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет”, – сказано в сообщении.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – отметили в ООС.
Как ранее сообщал PolitUA, Леонид Кравчук рассказал, с кем в ОРДЛО он готов вести переговоры.