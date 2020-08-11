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В Украине удерживается высокий уровень эпидемии

Коронавирус.

В Украине удерживаются высокие темпы заражения коронавирусом, несмотря на все предпринятые карантинные меры. За сутки снова больше тысячи зараженных.

За сутки 10 августа в Украине зафиксировали 1 158 новых случая заболевания короннавирусом, при этом 29 больных умерли, а 575 человека выздоровели от коронавируса, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во Львовской области – 161 новый случай и 4 летальных за сутки.

В Одесской области – 134 новых случая, 2 летальных.

В Харьковской области – 129 новых больных, 2 больных умерли.

В Киеве – 123 новых больных, без потерь.

В Ивано-Франковской области – 114 новых случая, 2 умерших.

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Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Инфографика по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Госпитализировано за последние сутки 266 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Из новых больных за 10 августа – 66 детей и 75 медработников. За все время пандемии заболели 5 779 детей и 9 335 медработников.

За сутки 10 августа было сделано 32 413 тестирований, из них 16 127 методом ПЦР и 16 275 методом ИФА.

Источник Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 от Аппарата СНБО Украины

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