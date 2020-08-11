Тихановская выехала в Литву после начата протестов

Кандидат в президенты на выборах в Беларуси Тихановская выехала в Литву. Накануне ее предвыборный штаб сообщал о ее пропаже, но позже она вышла на связь.

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», – написал министр.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь, сообщает агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой на штаб кандидата.

«С ней все хорошо», – сказали там.

Напомним, что Лукашенко по-своему объяснил исчезновение интернета в день выборов. По его словам это элемент «гибридного давления» на власти Беларуси с разных сторон.

Кроме того, Лукашенко обвинил в организации протестов в Беларуси «майданутых украинцев». По его словам, в массовых беспорядках виноваты чехи, россияне, поляки и украинцы.

9 августа, в основной день выборов президента в Беларуси, пользователи по всей стране жаловались на проблемы с доступом к интернету.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

По состоянию на данный момент времени в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов. Пострадали 50 митингующих и 39 сотрудников милиции. Правозащитники сообщают об одном погибшем.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.