Тихановская выехала в Литву после начата протестов

Оппозиционная кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», – написал министр.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь, сообщает агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой на штаб кандидата.

«С ней все хорошо», – сказали там.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020