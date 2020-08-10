Он участвовал в протесте под посольством Беларуси.

Бывший политзаключенный Александр Кольченко был задержан в Киеве, во время митинга под посольством Беларуси. Кроме него задержали еще одного участника акции.

Об этом сообщило РБК-Украина. По информации издания, в демонстрации участвовали около 30 человек, из которых двоих задержали. Стычка с полицейскими, предположительно, произошла из-за того, что задержанные пытались бросить в посольство неизвестным предметом.

Демонстранты выкрикивали патриотические белорусские лозунги и требовали от президента Александра Лукашенко уйти в отставку. После задержания Кольченко в автозаке увезли в участок.

Напомним: Александр Кольченко – бывший украинский политзаключенный родом из Симферополя. ФСБ России арестовала его 16 мая 2014 года по обвинению в терроризме. 25 августа 2015 года его приговорили в РФ к 10 годам тюрьмы в колонии строгого режима. 7 сентября 2019 года Кольченко освободили и вернули в Украину в рамках обмена пленными.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.