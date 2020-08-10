В Беларуси продолжаются протесты: торговые центры закрыты, метро работает только на выход

В Беларуси уже второй день продолжаются массовые акции протеста. Они начались сразу же после завершения президентских выборов.

Вторая волна протеста во всех крупных городах страны была запланирована на 19:00 10 августа. Но буквально перед началом акции правоохранители устроили массовые задержания демонстрантов у стелы “Минск – город-герой”. Сейчас в центре города закрыты торговые центры, а часть станций метро работает только на выход.

Ситуация в других городах Беларуси

Центр Бреста патрулируют сотрудники милиции. На пересечении улицы Советской и проспекта Машерова стоят автобусы с экипированными бойцами ОМОНа и автозаки. В этом районе не работают кафе и уличные площадки.

В Витебске начались задержания. На площади Победы и в зоне отдыха возле нее никого нет, при этом милиционеры в спецформе и касках задержали молодого человека.

Центр города Гродно перекрыт. Здания горисполкома и облисполкома обнесены забором, движение в центре перекрыто для всех, все магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00. В центре много сотрудников ОМОНа, военных, автозаков, спецмашин.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.