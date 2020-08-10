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В США прогремел взрыв: есть пострадавшие

Несколько человек до сих пор находятся под завалами.

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, взорвались нескольких домов. В результате происшествия один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщила в Twitter местная пожарная служба. По их информации, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.

“Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети… Один человек погиб на месте”, – говорится в сообщении.

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Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь. Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.

Как ранее сообщал PolitUA, в Бейруте прогремел взрыв мощностью 1,5 килотонны.

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