Немецкий порт попадет под «Северный поток» санкций

Германия возмущена угрозами санкций со стороны США из-за «Северного потока-2». Речь идет о санационных мерах против ключевого немецкого порта.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео «недовольство» из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом «Северный поток-2», сообщает агентство «Euractiv».

В Берлине Мааса спросили о письме трех сенаторов США, в котором они пообещали жесткие санкции против операторов ключевого немецкого порта, участвующих в строительстве газопровода.

«Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство», – прокомментировал Маас.

В письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили серьезными последствиями, если компания, эксплуатирующая порт Мукран на Рюгене, немедленно не прекратит логистическую поддержку «Северного потока-2».

Порт Мукран служит логистической базой для завершения строительства трубопровода. Он состоит из двух нитей, каждая длиной 1220 километров. Всего около 160 километров трубопровода еще не завершены. Большая его часть находится в датских территориальных водах, меньшая – в немецких.

Два судна под российским флагом «Фортуна» и «Академик Черский», которые должны достроить трубопровод, также находятся в этом порту.

Как известно, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока-2». В частности, новые санкции коснутся компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки «Северного потока-2».

Ранее ЕС выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

В Кремле заверяют, что подготовили стратегию действий для реализации проекта газопровода «Северного потока-2», несмотря на введенные санкций США.