Украину обвиняют в саботаже сделки по «Мотор Сич»

В группе компаний «DCH» бизнесмена Александра Ярославского заявили, что Антимонопольный комитет не имеет законных оснований отказывать в разрешении на концентрацию акций ПАО «Мотор Сич» ни китайским инвесторам предприятия, ни «DCH», говорится в юридической позиции компании.

«Законными основаниями для такой линии действий АМКУ теоретически могли бы быть только две характеристики сделки по приобретению корпоративных прав», – говорится в заявлении.

▪ Соглашение приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке Украины (ст. 25 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»);

▪ В сделке участвуют компании, которые включены в санкционные списки Украины (Ст.24 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»).

«Ни первый, ни второй критерий не подходят к нашей совместной с китайскими партнерами заявке на концентрацию акций «Мотор Сич», – отмечают в заявлении компании.

«Ни «DCH», ни китайские партнеры не ведут в настоящее время какую-либо деятельность на украинских товарных рынках, на которых представлена «Мотор Сич», – подчеркивают в заявлении.

Соответственно, отмечают в комании, после сделки доли участников этих рынков не изменятся: сама по себе покупка акций компании-монополиста не приводит к изменению долей в монопольном рынке.

При этом «Мотор Сич» исторически занимает доминирующее положение на украинском рынке авиационного моторостроения.

«Во-вторых, ни DCH, ни наши китайские партнеры по «Мотор Сич» не подпадают под любые ограничительные меры, предусмотренные санкционным законодательством Украины и не включены в санкционные списки Украины», – говорится в заявлении.

«Если АМКУ, в нарушение законодательства Украины, не выдаст согласие в установленный срок или откажет, такие действия АМКУ будут обжалованы в судебном порядке», – добавили в DCH.

В компании обратили внимание что существуют очень жестко определенные законом сроки рассмотрения заявок о концентрации акция.

«Период, предусмотренный законодательством на рассмотрение заявок о концентрации акций, должен составлять от 45 календарных дней (стандартная процедура) до 3 календарных месяцев (при углубленном изучении) и в любом случае не может превышать 135 дней с даты уведомления об открытии дела» , – подчеркнули в компании.

В «DCH» также заявили, что с 2017 года правоохранительными органами осуществляются уголовные производства и наложены аресты на акции «Мотор Сич», которые «приводят к грубым нарушениям прав всех акционеров предприятия».

«В результате арестов действует запрет на перерегистрацию акций и выдачу реестра акционеров по отношению ко всем 100% акций», – отмечают в компании.

«А значит, владельцы акций «Мотор Сич» уже 3 года не могут распоряжаться принадлежащим им имуществом, принимать участие в управлении предприятием и контролировать соответствие принятых менеджментом решений своим экономическим интересам», – добавили в заявлении компании.

Все судебные решения о наложении арестов были вынесены с нарушением требований уголовного процессуального законодательства, при отсутствии надлежащей проверки заявленных стороной обвинения обстоятельств и без изучения обоснованности такого мероприятия обеспечения. Хозяйственная деятельность предприятия парализована, возможности для восстановления стабильной работы и привлечения новых инвестиций отсутствуют.

«Поэтому арест акций не только не способствует «обеспечению сохранности имущества», а, наоборот, последовательно ведет «Мотор Сич» к уничтожению», – утверждают в «DCH».

Компания прямо обвиняет АМКУ и украинских правоохранителей в неправомерных действиях, ставящих инвесторов в очень сложное положение.

«В результате неправомерных действий АМКУ и правоохранительных органов все инвесторы «Мотор Сич» находятся в сложной ситуации», – отмечает в компании.

«Несмотря на долгосрочную заинтересованность в развитии и благополучии предприятия, как мажоритарные, так и миноритарные акционеры готовы защищать свои права в судебном порядке во всех инстанциях», – добавляют в заявлении.

Компания грозит Украине исками в международных суда, с требованием компенсации.

«Если за этим последуют обращения в международный арбитраж, то государство Украина будет вынуждена компенсировать убытки и нести колоссальные репутационные потери», – говорится в заявлении.

Напомним, что правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в «Мотор Сич», но ему «абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов».

Президент группы «DCH» Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции «Мотор Сич» после того, как китайские инвесторы вместе с «DCH» объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода «Мотор Сич».

Дочерняя компания китайской «Beijing Skyrizon» и «DCH Group» украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций «Мотор Сич».

Накануне стало известно, что группа «DCH» Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода «Мотор Cіч».

В декабре 2019-го года президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП «Ивченко-Прогресс», запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО «Мотор Сич».

Как сообщалось, китайские компании «Skyrizon Aircraft» и «Xinwei Technology Group» покупают более 50% акций компании «Мотор Сич».

В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за «Укроборонпромом».

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода «Мотор Сич».

Издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода «Мотор Сич», так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской «Мотор Сичи» китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО «Мотор Сич», дело начали в июле 2019 года.