В Евросоюзе отреагировали на протесты в Беларуси

В ЕС выступили против насилия.
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал белорусские власти соблюдать основные права человека. По его мнению, применять против протестующих насилие – это не ответ.
Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter. При этом, по последним данным, в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около трех тысяч человек.
“Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, – подчеркнул Мишель.
Violence against protesters is not the answer #Belarus
Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.
— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020
Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.