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В Евросоюзе отреагировали на протесты в Беларуси

В ЕС выступили против насилия.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал белорусские власти соблюдать основные права человека. По его мнению, применять против протестующих насилие – это не ответ.

Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter. При этом, по последним данным, в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около трех тысяч человек.

“Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, – подчеркнул Мишель.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. А Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев.

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