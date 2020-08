В Евросоюзе отреагировали на протесты в Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал белорусские власти соблюдать основные права человека. По его мнению, применять против протестующих насилие – это не ответ.

Об этом Шарль Мишель написал в своем Twitter. При этом, по последним данным, в Беларуси в результате массовых беспорядков задержали около трех тысяч человек.

“Свобода слова, свобода собраний, основные права человека должны соблюдаться”, – подчеркнул Мишель.

Violence against protesters is not the answer #Belarus

Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld.

— Charles Michel (@eucopresident) August 10, 2020