Террористы пытались завербовать жительницу Львова – СБУ

Она должна была собирать информацию о семьях бойцов ВСУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла факт вербовки жительницы Львова представителями спецслужб РФ. Это произошло во время визита украинки в оккупированный Донецк.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По их информации, при посещении львовянкой своих родных на оккупированной территории, она была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов.

После этого украинку доставили в так называемое “МГБ ДНР”, где с помощью психологического давления и угроз требовали у нее согласиться на тайное сотрудничество с террористами.

В СБУ подчеркнули, что по замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

Вскоре после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управлению СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытки вербовки.

Как ранее сообщал PolitUA, СБУ разоблачила украинского военнослужащего, нарушившего присягу.