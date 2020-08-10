Кравчук рассказал, с кем готов вести переговоры в ОРДЛО

По его словам, сегодня жители оккупированных территорий видят в Украине врага.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук объяснил, с кем именно на оккупированном Россией Донбассе он готов вести мирные переговоры. Кроме того, он подчеркнул, что российская пропаганда обманывает местных жителей.

Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”. По словам Кравчука, за стол переговоров он готов сесть исключительно с представителями гражданского общества.

“Это люди, которые не участвуют в управлении, не участвовали в войне, непосредственно с винтовкой в руках, не пытали тех, кто попал в плен. Это люди, которые работают в высших учебных заведениях, в школах, в общественных организациях – я готов их слушать”, – пояснил Кравчук.

Он также заверил, что Москва может согласиться на урегулирование ситуации на Донбассе в том случае, если жители ОРДЛО сами будут требовать прекращения войны.

“Они сейчас не требуют прекращения войны, так как не видят своей перспективы, не видят своего будущего. Их обманула кремлевская пропаганда. Они видят в Украине врага”, – подытожил Кравчук.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский заявил, что Кравчук усилит украинские позиции в ТКГ.