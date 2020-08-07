Зеленский считает «нормальным» одиозного Татарова

Президент прокомментировал новое назначение в свой Офис. Татаров был в прошлом руководителем МВД при Януковиче и адвокатом Новинского.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение одного из руководителей МВД правительства Азарова Олега Татарова заместителем главы Офиса президента. Он рассказал журналистам на брифинге в Марьинке, передает «Громадське».

«Что касается этого человека. Я не знаю, что такое «он старый человек». Думаю, он по возрасту примерно как я. Ему за 40, даже нет 50…», – заявил Зеленский.

«Мы все жили во времена Януковича, некоторые люди побежали вместе с Януковичем, а в принципе много осталось нормальных, которые не предали Украину. Мне кажется, это несправедливо, всех людей, которые возглавляли то или иное звено власти во времена Януковича считать «старой властью», – подчеркнул он.

Зеленский, комментируя

Для меня все, кто возглавлял, во времена господина Порошенко тоже уже «старая власть». И там были опытные люди и в те годы были опытные люди. Главное, чтобы человек был честный», – заявил Зеленский.

5 августа Зеленский назначил Татарова заместителем главы Офиса президента, который будет отвечать «за правоохранительное направление».

Как известно, Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время «Оппозиционный блок»).

Напомним, что ранее Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук. По мнению президента – это усилит позиции украинской делегации на переговорах с Россией в Минске.