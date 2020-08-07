СБУ разоблачила нарушившего присягу экс-военного

СБУ задержала украинского экс-военного, который изменил своей присяге. Мужчина призвал в соцсетях сепаратистов к боевым действиям против Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который призвал сепаратистов к ведению активных боевых действий, сообщает пресс-служба СБУ.

«Бывший украинский военный… после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Эти материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией в российской социальной сети», – говорится в заявлении Службы безопасности.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Фото опубликованные СБУ. Пред 1 из 4 След

Действия экс-военного квалифицировали по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.

Кроме того, подозрение в содействии террористической организации объявили сепаратистскому интернет-агитатору из Кировоградской области. Мужчина вел сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.

Напомним, что одиозная Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ. В отношение нее начато уголовное расследование.

Кроме того, известный российский пропагандист Марков включился в компанию по распространению фейков по факту задержания вагнеровцев в Беларуси и дискредитации Украины.