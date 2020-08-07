Ермак: Украина и Россия разведут войска на Донбассе

По словам главы Офиса президента Ермака, войска планируется разводить еще на 3-5 участках на линии соприкосновения украинских и российских сил на Донбассе.

Украина договаривается с сепаратистами о новых 3-5 участках для разведения войск на Донбассе, сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

«Сегодня мы очень близки к согласованию трех, а может, и пяти новых участков для разведения войск», – заявил Ермак.

Он уточнил, что речь идет о «по меньшей мере трех новых участках».

Напомним, что осенью 2019 года разведение сил и средств уже произошло возле населенных пунктов «Золотое-4» и «Петровское».

Во время встречи президентов «нормандской четверки» 9 декабря 2019 было согласовано, что на Донбассе должно состояться разведение войск еще на трех участках.

Украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовка Второй и у КПВВ «Гнутово».

В феврале секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что боевики не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск, о котором была достигнута договоренность во время встречи президентов в «нормандском формате».

7 апреля заместитель командующего операции Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Богдан Бондарь сообщил, что стороны не смогли достичь договоренностей по новому разведению войск в Донбассе еще на трех участках.