Певице «Глюкозе» запретили въезд в Украину

Ионнова во время прохождения паспортного контроля на границе.

Российской певице «Глюкозе» пограничники на 3 года запретили въезд в Украину. Певица ранее незаконно посещала оккупированный Крым.

Российской певице Наталье Ионовой, известной как «Глюкоза», на 3 года запретили въезд на территорию Украины, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Женщина прибыла в Украину в аэропорт «Борисполь» среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что она нарушала украинское законодательство посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров», – заявили в погранслужбе.

«В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметив, что в Крыму последний раз была в 2013 году. В наше государство гражданка России планировала попасть в личных целях», – отмечают пограничники.

Штамп в паспорте о запрете на въезд. Ионнова во время прохождения паспортного контроля на границе. Пред 1 из 2 След

«Глюкоза» неоднократно ездила на концерты и вечеринки в оккупированный Крым с территории России. Ей поставили штамп о запрете въезда и она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, что российский актер прилетел в Украину на съемки, а получил запрет на въезд в страну на три года. Он отказался признавать, что незаконно посещал Крым.