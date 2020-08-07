Пособник оккупантов вернулся в Украину для участия в выборах

Переданный при обмене пособник боевиков Коваленко вернулся в Украину и собирается участвовать в выборах. Он открыто поддерживает агрессию России.

Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на пять лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва мобилизации, а в 2019 году – передан по обмену боевикам «ЛДНР», вернулся в Украину, сообщил на своей странице Facebook журналист Денис Казанский.

Сейчас он находится в Херсонской области и уже объявил о том, что собирается участвовать в предстоящих выборах вместе со своей партией «Спас», которая выступает за присоединение Украины к России.

«Коваленко – удивительный персонаж. Это провокатор со стажем, еще в 2004 году, будучи членом УНСО, изображал упоротого украинского нациста и маршировал с символикой СС, чтобы таким образом компрометировать Ющенко и «оранжевые» партии. После начала событий 2014 года – открыто поддерживал агрессию против Украины и боевиков «ЛДНР», – рассказал Казанский.

После обмена, когда Коваленко был передан в Луганск, он раздавал интервью медийным площадкам «ЛНР», в которых подтвердил, что специально занимался провокациями в Украине, изображал нациста, чтобы разжигать истерию и противостояния в обществе. Боевиков «ЛДНР» он называл «борцами за независимость» от Украины.

Пособник оккупантов Эдуард Коваленко, который был осужден на 5 лет за антигосударственную деятельность и попытку срыва… Geplaatst door Денис Казанский op Donderdag 6 augustus 2020

«Теперь же он вернулся в Украину и собирается войти в местную власть в области, прилегающей к оккупированному Крыму. Причем у него даже собственная партия есть, которая, в отличие от «Русского блока» и КПУ, так и не была ликвидирована», – добавил журналист.

Эдуард Коваленко был обменян накануне нового года. Он – бывший руководитель партии «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона».

В 2015 году Коваленко был «организатором митингов против мобилизации в украинскую армию» в г. Геническ. Коваленко призывал блокировать городской военкомат и воинские части. Именно за это он был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Как известно, блогер и журналист Денис Казанский принимает участие в заседаниях ТКГ по Донбассу. Он будет консультировать украинскую делегацию.

Напомним, ЦИК заявил, что местные выборы в Украине под угрозой. С их организацией возникли серьезные проблемы.

Кроме того партия «Слуга народа» выдвинула кандидата в мэры Киева. Праймериз «слуг» окончен.