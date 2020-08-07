Коломойский отрицает обвинения Минюста США

Американский Минюст требует изъять у Коломойского недвижимость в США. Коломойский опровергает предъявленные ему обвинения в связях с криминалом.

Олигарх Игорь Коломойский отвергает обвинения министерства юстиции США и уверяет, что все средства, которые он инвестировал в США, получил от доходов от собственного бизнеса. Коломойский заявил об этом в комментарии изданию «Украинская Правда».

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств,полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке», – заявил Коломойский.

«Все иное категорически отвергается», – подчеркнул он.

В 2007 году Коломойский продал часть своих металлургических активов российской компании Evraz. От сделки Коломойский получил часть акций компании и миллиард долларов.

Ранее Минюст США потребовал конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные у ПриватБанка.

Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

«Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных ПриватБанком в Украине, подлежит конфискации», – говорится в сообщении.

Утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов.

В частности, они отмывали часть доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, а после того переводили средства в США.

В американском ведомстве отметили, что партнеры Коломойского и Боголюбова в США Мордехай Корф и Ури Лейбер создали сеть организаций (с некоторым изменением названия «Оптима») для дальнейшего отмывания и инвестирования незаконно присвоенных средств.

Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.

Общая стоимость зданий составляет около 70 миллионов долларов