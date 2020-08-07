Третьи сутки коронавирус держит антирекорды в Украине

В Украине за сутки зафиксированы сразу два антирекорда по коронавирусу: выявлено 1453 новых зараженных и 33 умерших из ранее заболевших.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по количеству зафиксированных случаев. За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также за сутки зафиксировано. Предыдущие рекордные значения наибольшего количества летальных случаев за все время пандемии были зафиксированы 17 июня и 6 августа, в эти дни умер 31 пациент с COVID-19.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 78 261 человек, из них 43 055 выздоровели, летальных исходов – 1852.

Напомним, что днем ранее заболело 1318 человек, 5 августа – 1271.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. К красной зоне отнесли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.