Лукашенко назвал условия экстрадиции вагнеровцев

Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину вагнеровцев для экстрадиции задержанных боевиков из Беларуси. Офис генпрокурора готовит документы.

Беларусь выдаст Украине задержанных боевиков российской частной военной компании «Вагнер», если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе, заявил Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону, интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

«Даже такой вопрос никогда у меня не стояло выдаст ли Беларусь Украине российских боевиков. И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Украиной и Россией», – заявил Лукашенко.

Еще неделю назад СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера».

3 августа Офис генерального прокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. Сейчас Офис готовит документы на экстрадицию.

«Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте, они и работают, я Зеленскому об этом сказал, о том, чтобы была четкая картина», – отметил Лукашенко.

«Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая делает запрос на экстрадицию, должна доказать вину этих людей. Что этот убил того, что стреляли, и так далее, и тому подобное», – .

Напомним, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Позже Лукашенко позвал прокуроров Украины и России в Беларусь, чтобы разобраться с вагнеровцами. В офисе Венедиктовойотреагировали на приглашение в Беларусь.

Ранее 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации» перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» воевали на Донбассе. По данным российской «Новой газеты», по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК «Вагнера».

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.