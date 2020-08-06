Пропагандисты РФ обиделись на интервью Лукашенко

В России раскритиковали интервью главы Беларуси Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону еще до его официального опубликования. С резким заявлением на своем канале в Telegram выступил журналист российского госканала ВГТРК Евгений Поддубный. Его пост обнародовал на своем канале другой ведущий российского телевидения Владимир Соловьев.

«В политике иногда важно не что сказал, а кому сказал», – говорится в сообщении пропагандиста российского телевидения Поддубного.

Поддубный уверен, что интервью Лукашенко с Гордоном и его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским не являются совпадением.

«Кстати, когда интервью выйдет, не ясно. Пресс-офицер СБУ сообщит?» – отметил Поддубный.

После интервью ведущий российского телевидения Поддубный констатировал, что у России «нет союзников, кроме армии и флота». Он призвал Кремль «что-то делать» с позицией Беларуси и предложил метод «кнута и пряника».

«Дело в … контроле над вложенными деньгами и в работе в фокусных странах», – написал ведущий российского телевидения.

Он предположил, что Кремль недооценил масштабы проблемы с Беларусью.

Напомним, что Лукашенко, в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном, пообещал выдать Украине и России задержанных в Беларуси вагнеровцев.

Лукашенко зовет прокуроров Украины и России, в том числе и Венедиктову, в Беларусь, чтобы разобраться с вагнеровцами. В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение в Беларусь.