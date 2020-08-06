Зеленский: Кравчук усилит позиции Украины в Минске

Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук. По мнению президента – это усилит позиции украинской делегации на переговорах с Россией в Минске.

Президент Владимир Зеленский пояснил, что назначил первого президента Украины Леонида Кравчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, потому что он пользуется авторитетом во всей стране. Президент заявил об этом во время своего общение со СМИ в городе Часов Яр в Донецкой области, передает «Украинская Правда».

«Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу украинской делегации в ТКГ? Действительно, у нас было несколько кандидатур», – заявил Зеленский.

«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом во всей Украине – и в оккупированной части тоже», – добавил он.

Зеленский считает, что присутствие Кравчука на переговорах с Россией в Минске усилит позиции украинской делегации.

«Это очень важно для председательствующего в Трехсторонний контактной группе, в украинской группе. Он – опытный человек».

Прокомментировал Зеленский и анонсированные Кравчуком изменения в кадровом составе украинской делегации на переговорах в Минске.

«С ним будет работать господин Фокин, и вице-премьер Резников, и господин Демченко. У нас действительно достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч», – отметил Зеленский.

Что касается бывшего представителя Украины в ТКГ – второго президента Украины Леонида Кучмы, то Зеленский выразил благодарность Леониду Даниловичу за сделанную работу. По словам главы государства, это действительно «сложная работа», Кучма «действительно устал, здесь нет других причин» его ухода из ТКГ.

Напомним, что 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

28 июля второй президент Украины Леонид Кучма решил уйти с поста главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. О таком желании он заявлял и ранее, в частности в мае.

Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонний контактной группе, но потом продолжил работу.