Лукашенко зовет Венедикову разобраться с вагнеровцами

Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с вагнеровцами. В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение в Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками «Вагнера», сообща6ет агентство «БЕЛТА».

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским», – заявил Лукашенко.

«Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси», – подчеркнул он.

Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России и втроем, вместе с прокурором Беларуси, «решить эту проблему».

По словам президента Беларуси, если прокуроры РФ и Украины не приедут, то «вопрос решат» в Беларуси сами без них.

Резюмируя, Лукашенко отметил, что генпрокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться.

«Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет».

«Украинская Правда» обратилась к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой за комментарием.

В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

«Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил», – подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Ранее 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была «дестабилизация ситуации» перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.

В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК «Вагнер» воевали на Донбассе. По данным российской «Новой газеты», по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК «Вагнера».

Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнера», которые воевали на Донбассе.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК «Вагнера», задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.