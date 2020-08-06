В США опубликовали отчет о российской пропаганде

Госдеп США опубликовал почти 100 страниц отчета о российской пропаганде. В частности в отчете говорится о 5 столпах российской пропаганды.

Государственный департамент США опубликовал 77 страниц исследования «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В отчете опубликовали основные источники и каналы пропаганды, с помощью которых РФ распространяет дезинформацию.

В частности, речь идет о 5 столпах российской пропаганды:

• официальные правительственные ресурсы РФ (прессслужбы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);

• международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);

• развитие прокси-ресурсов (распространение нарративной информации, языковые центры);

• использование соцсетей как оружия;

• дезинформация в киберпространстве.

Отмечается, что Кремль несет прямую ответственность за развитие этих платформ, в частности, финансирует их.

Отчет в Госдепе опубликовали, чтобы «повысить осведомленность об угрозе, исходящей от дезинформации» и наладить международный диалог с другими народами для противодействия пропаганде России.

Напомним, что Госдеп США предложил 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы. Речь идет о лицах наносящих вред США в интересах иностранных правительств.