Сафронов хранил госсекреты на домашнем компьютере

ФСБ заподозрила Сафронова в передаче секретных данных чешскоей разведке с его домашнего компьютера. Данные были зашифрованы бесплатной программой VeraCrypt.

Следователи ФСБ считают, что журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, передал секретные сведения чешской разведке со своего домашнего компьютера, рассказал «Интерфаксу» адвокат Сафронова, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

Адвокат рассказал, что в постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого сказано, что журналист зашифровал секретные сведения с помощью бесплатной программы VeraCrypt.

В документе говорится, что в качестве паролей Сафронов использовал фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Иван Сафронов – бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». Он писал о военном сотрудничестве и космосе. Последние два месяца до задержания он работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Сафронова задержали в начале июля по подозрению в госизмене. ФСБ считает, что в 2017 году Сафронов, будучи журналистом «Коммерсанта», передал секретную информацию спецслужбам Чехи. Сам Сафронов отрицает вину и считает, что преследование связано с его журналисткой деятельностью.

В ФСБ это отрицают, но отказываются предоставлять детали обвинения до окончания предварительного следствия, которое может занять около года.

Напомним, что ранее в деле Сафронова стала известна фамилия чешского «вербовщика». В качестве доказательства вины «шпиона НАТО» ФСБ может использовать его чешского друга.

Кроме того, российская шпионома6ния проявилась в том, что ФСБ арестовала в Крыму российского моряка за госизмену. Его обвиняют в работе на украинскую разведку